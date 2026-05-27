ERCP Project Rajasthan: अलवर को मिलेगा ईआरसीपी का पानी, अलाइमेंट तय; अब जमीन अधिग्रहण की तैयारी

ईआरसीपी के तहत अलवर क्षेत्र में दो नए कृत्रिम जलाशय विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। पहला जलाशय नीमराणा क्षेत्र के बिगोता में प्रस्तावित है, जबकि दूसरा हाजीपुर-डढ़ीकर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इन जलाशयों का उद्देश्य पानी का संग्रहण बढ़ाना और सूखे की मार झेल रहे इलाकों को स्थायी राहत देना है। परियोजना के तहत सबसे पहले नटनी के बारा से जयसमंद बांध तक नहर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।