Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, पंजाब के तीन युवकों की हुई मौत, एक गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार पंजाब के फिरोजपुर जिले के मलकेई गांव निवासी चार युवक मध्य प्रदेश से अपने घर पंजाब लौट रहे थे। वे जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे लगी थाई बीम से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।