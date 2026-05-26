Bharatpur : एनएचएआई के टैंकर को पीछे से मिनी ट्रक ने मारी टक्कर, केबिन में फंसा चालक, हाईवे पर लगा एक किमी लंबा जाम

Bharatpur : भरतपुर में ​छौकरवाड़ा में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमोली गांव के समीप मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां हाईवे पर पौधों को पानी पिला रहे एनएचएआई के टैंकर को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मिनी ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मिनी ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। सूचना पर हाई-वे सेफ्टी टीम पहुंची। इसके बाद वहां पहले से मौजूद स्थानीय ग्रामीणों और हाई-वे सेफ्टी टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला। हादसे के कारण हाई-वे पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया।