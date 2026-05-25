Rajasthan Crime : राजस्थान में फर्जी मैरिज ब्यूरो से लाखों की ठगी, हमीद गिरफ्तार, पूछताछ में अब खुलेंगे राज

Rajasthan Crime : डीग जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर भोले-भाले लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और फरार शातिर आरोपी को कैथवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी हमीद पुत्र जुहरू जाति मेव (उम्र 55 वर्ष), निवासी नीमला थाना कैथवाड़ा को उसके पैतृक गांव नीमला से धर दबोचा है।