25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Crime : राजस्थान में फर्जी मैरिज ब्यूरो से लाखों की ठगी, हमीद गिरफ्तार, पूछताछ में अब खुलेंगे राज

Rajasthan Crime : डीग के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो के जरिए शादी का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के शातिर आरोपी हमीद को गिरफ्तार किया। अब पूछताछ में कई राज उगलेगा।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 25, 2026

Rajasthan Deeg Kaithwada fake marriage bureau defrauded Lakhs rupees Hameed arrested

कैथवाड़ा थाना पुलिस। फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : डीग जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर भोले-भाले लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और फरार शातिर आरोपी को कैथवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी हमीद पुत्र जुहरू जाति मेव (उम्र 55 वर्ष), निवासी नीमला थाना कैथवाड़ा को उसके पैतृक गांव नीमला से धर दबोचा है।

​शादी के नाम पर ठगी का खेल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फर्जी मैरिज ब्यूरो के जरिए लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने के इस मामले में थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 38/2025 धारा 420, 406, 120बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज है। इस गिरोह के अन्य सक्रिय आरोपी सैकुल, असरू, जैकम तथा यहाया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है।

पहले से गिरफ्तार मुलजिमों से ठगी की राशि की बरामदगी और गिरोह के शेष फरार सदस्यों की धरपकड़ के लिए पुलिस की एक विशेष टीम लगातार क्षेत्र में प्रयासरत थी।

घर पर दी दबिश, आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन

रविवार को कैथवाड़ा थाने के सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) जसवन्त सिंह मय जाब्ता के साथ जांच और अनुसंधान के सिलसिले में रवाना होकर ग्राम नीमला पहुंचे। पुलिस टीम ने जब फरार मुलजिम हमीद के घर पर अचानक दबिश दी, तो वह अपने घर पर ही छुपा हुआ मिल गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत मौके पर ही डिटेन किया और कड़े पहरे में कैथवाड़ा थाने लेकर आई।

गहन पूछताछ में उगलेंगे कई राज

थाने लाकर जब आरोपी हमीद से पुलिस टीम ने कड़ाई और गहनता से पूछताछ किया गया, तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का जुर्म (धारा 420, 406, 120बी आईपीसी) पूरी तरह प्रमाणित पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारशुदा मुलजिम से पुलिस अब इस फर्जी मैरिज ब्यूरो नेटवर्क से जुड़ी अन्य कड़ियों, ठगी के शिकार हुए अन्य पीड़ितों और अवैध रूप से वसूली गई राशि के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में इस गिरोह से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा

मुलजिम को दबोचने वाली इस कामयाब टीम में कैथवाड़ा थानाधिकारी ताराचन्द शर्मा (पु०नि०), सहायक उपनिरीक्षक जसवन्त सिंह (मुख्य अनुसंधान अधिकारी), कानिस्टेबल नंबर 738 मनोज कुमार तथा कांस्टेबल नंबर 741 लोकेश कुमार शामिल रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह के फर्जी गिरोह चलाने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

Banswara Honeytrap : होटल में बुलाकर बनाए संबंध, फिर बलात्कार की धमकी देकर ऐंठ पैसे, आरोपी महिला गिरफ्तार
बांसवाड़ा
Banswara Honeytrap hotel Lured engaged in relations Accused woman arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 May 2026 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Crime : राजस्थान में फर्जी मैरिज ब्यूरो से लाखों की ठगी, हमीद गिरफ्तार, पूछताछ में अब खुलेंगे राज

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेट्रोल-डीज़ल वृद्धि के बीच राजस्थान के ‘ऑयल मिल’ में भीषण आग, सब जल गया- करोड़ों का नुक्सान

Nadbai Mustard Oil Mill Fire Incident - AI PIC
भरतपुर

CM Bhajanlal : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान : सीएम भजनलाल आज भरतपुर दौरे पर, जानें क्या है कार्यक्रम

Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan CM Bhajanlal Bharatpur visit today know his program
भरतपुर

Bharatpur News: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नाम पर आपके साथ हो सकता है बड़ा धोखा, पुलिस ने जारी की चेतावनी

Cockroach Janata Party
भरतपुर

Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का मिला सस्ता फार्मूला, इलेक्ट्रिक वाहनों के दीवाने हुए लोग

Rajasthan expensive petrol diesel finds cheaper solution people Crazy electric vehicles
भरतपुर

Bharatpur Police : भरतपुर पुलिस को सफलता, रंगदारी मांगने वाली गैंग गिरफ्तार, लंगड़ाते कोर्ट पहुंचा विनोद पथैना

Bharatpur police big success extortion gang arrested leader Vinod Pathena limps to court
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.