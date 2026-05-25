CM Bhajanlal : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान : सीएम भजनलाल आज भरतपुर दौरे पर, जानें क्या है कार्यक्रम

CM Bhajanlal : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि सीएम भजनलाल हैलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे बयाना स्थित बंध बारैठा पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12.15 से 12.50 बजे तक जल पूजन, परियोजना स्थल, बंध बारैठा बांध के विस्तार पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे।