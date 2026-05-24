Bharatpur News: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नाम पर आपके साथ हो सकता है बड़ा धोखा, पुलिस ने जारी की चेतावनी

पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सीजेपी के नाम पर अनजान लिंक भेजकर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। साइबर अपराधी वाट्सऐप, मैसेंजर और एसएमएस के जरिए ‘कॉकरोच पार्टी जॉइन करें’ जैसे लिंक भेज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी ने बिना सोचे-समझे ऐसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया तो उसका बैंक खाता मिनटों में खाली हो सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड और वायरल क्रेज में बहकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। कोई संदिग्ध मैसेज या लिंक मिले तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और जरूरत पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।