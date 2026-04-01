जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, चार आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

आरोपी सुदामा मीणा खुद की बाइक पर पीछे बैठा था और मनराज मीणा बाइक चला रहा था। पीछे दूसरी बाइक लोकेश चला रहा था और महेश वीडियो बना रहा था। महेश ने पुलिस को बताया कि सुदामा ने अपना मोबाइल उसे वीडियो बनाने के लिए दे दिया था। तब वह वीडियो बना रहा था और आगे बाइक पर मनराज के साथ जा रहे सुदामा ने अन्य बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ की और वह घटना वीडियो में आ गई। हाल ही 8 अप्रेल की रात्रि को शराब पार्टी करने के बाद सुदामा ने 9 अप्रेल की तड़के दिसम्बर में बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।