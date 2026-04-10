जयपुर में जापानी महिला से छेड़छाड़ के 2 और आरोपी हाथ आए, अब तक 3 हो चुके गिरफ्तार

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि 'पधारो म्हारे देश' की संस्कृति वाले राजस्थान के लिए ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी का कारण बनती हैं। जब ऐसी खबरें विदेशी मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, तो पर्यटकों के मन में सुरक्षा को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा होता है।