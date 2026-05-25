Food Safety: राजस्थान में मिलावटखोरों पर सख्ती, अब यहां नकली घी-तेल का बड़ा भंडाफोड़, 14,000 किलो से ज्यादा माल जब्त

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पोकरण की लोढ़ा कॉलोनी स्थित सात्विक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक योगेश टावरी के परिसर पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां बड़े स्तर पर नकली घी और तेल का निर्माण एवं पैकिंग कार्य संचालित होता मिला। अधिकारियों ने मौके से मिलावटी घी और तेल के पांच नमूने एफएसएसए एक्ट के तहत लिए। साथ ही करीब 10 हजार 260 किलो मिलावटी घी, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति को सीज कर दिया गया।