Marco Rubio Amber Visit: आमेर महल की खूबसूरती के कायल हुए अमरीकी विदेश मंत्री, बोले- इन्क्रेडिबल पैलेस

जयपुर। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को पत्नी जेनेट डी. रूबियो के साथ गुलाबी नगरी की शान आमेर महल पहुंचे। राजस्थानी संस्कृति और आमेर की भव्यता ने उन्हें खासा प्रभावित किया। पारंपरिक स्वागत, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों और महल की ऐतिहासिक बनावट को देखकर उन्होंने आमेर को 'इन्क्रेडिबल पैलेस' बताया। उनकी यात्रा के चलते शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और कई मार्गों पर यातायात भी रोका गया। मार्को रूबियो दोपहर करीब डेढ़ बजे विशेष विमान से आगरा से जयपुर पहुंचे।