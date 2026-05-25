Jalore Water Crisis: 21 दिन के क्लोजर के बाद नर्मदा का पानी पहुंचा तैतरोल, जालोर में जल संकट के बीच राहत भरी खबर

जालोर शहर में 48 से 72 घंटे में सप्लाई का शेड्यूल था। नर्मदा परियोजना में क्लोजर से पहले दावा किया जा रहा था कि क्लोजर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह भी कहा जा रहा था कि क्लोजर के लिए आरडब्ल्यूआर में पर्याप्त पानी मौजूद है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत रही। पिछले 24 दिनों की बात करें तो जालोर शहरी क्षेत्र में सप्लाई का शेड्यूल 5 से 7 दिन के बीच पहुंच चुका है। पिछली बारिश के मौसम के बाद जलापूर्ति शेड्यूल की यह सबसे खराब स्थिति है, जो सप्लाई सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। 24 मई को घरेलू ही नहीं, सरकारी आवासों तक में टैंकरों से पानी की सप्लाई करनी पड़ी।