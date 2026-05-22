जालोर को बड़ी राहत: 22 मई से नर्मदा का पानी फिर शुरू, 300 गांवों की सप्लाई होगी बहाल

जालोर। जिले के लिए राहत भरी खबर है। 1 मई से प्रभावी नर्मदा परियोजना का क्लोजर अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 22 मई की सुबह मुख्य केनाल में दोबारा पानी छोड़ा जाएगा। पानी की आवक शुरू होने के बाद आगामी दो दिनों में यह करीब 44 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रविवार सुबह तक जालोर के नर्मदा एफआर प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएगा। करीब तीन सप्ताह से चले आ रहे क्लोजर के चलते जिले के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा था। ग्रामीण इलाकों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई थी तो शहरों में भी जलापूर्ति प्रभावित रही। अब पानी छोड़े जाने की सूचना से आमजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।