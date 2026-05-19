जालोरवासियों के लिए खुशखबरी: कोड़ी रेलवे ओवरब्रिज शुरू, अब हर 25 मिनट में फाटक पर नहीं रुकेंगे वाहन

जालोर: भीनमाल-रानीवाड़ा रोड स्थित कोड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर रेल व मालगाड़ियों की आवाजाही के दौरान अब वाहन चालकों को फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के तहत यहां रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण करीब-करीब पूरा हो गया है। अब छोटे वाहन ब्रिज के ऊपर से गुजरने शुरू हो गए है। ऐसे में फाटक बंद होने के दौरान वाहन चालकों व यात्रियों के समय की बचत हो रही है। खासकर लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों खासी सहूलियत होगी।