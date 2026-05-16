सांचौर अस्पताल में खुली व्यवस्थाओं की पोल, सीटी स्कैन मशीन दो साल से बंद, विधायक की अधिकारियों को चेतावनी

जिला अस्पताल क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल है, जहां सांचौर शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल की सफाई व्यवस्था, पेयजल सुविधा और चिकित्सा उपकरणों का सुचारु रूप से संचालित होना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से कई सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।