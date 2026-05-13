Railway Project: राजस्थान में 97 साल पुराने रेलवे स्टेशन की बदल रही सूरत, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया में पत्थर कॉपिंग, पेंटिंग और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप और विशेष शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पेयजल बूथ, कोच डिस्प्ले बोर्ड, बेहतर साइनेज और आधुनिक फर्नीचर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। रेलवे की ओर से स्टेशन को स्थानीय राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, ताकि स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे।