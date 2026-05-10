Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में हड़कंप, 4 महीने में ‘गायब’ हुई 16 लड़कियां-महिलाएं, एक मामले ने झकझोरा

जालोर। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार युवतियों और महिलाओं के घर छोड़कर जाने के मामलों ने सामाजिक चिंता बढ़ा दी है। बागोड़ा थाना क्षेत्र में पिछले चार माह के दौरान 16 युवतियों और महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। पुलिस इनमें से 7 युवतियों को दस्तयाब कर उनके परिजनों तक पहुंचा चुकी है, जबकि 9 युवतियां अब भी लापता बताई जा रही हैं। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार कई मामलों में विवाहित महिलाएं भी अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमियों के साथ चली गईं।