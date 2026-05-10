10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में हड़कंप, 4 महीने में ‘गायब’ हुई 16 लड़कियां-महिलाएं, एक मामले ने झकझोरा

Jalore Missing Case: जालोर के बागोड़ा क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों के घर छोड़कर जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले चार माह में 16 मामले सामने आने के बाद क्षेत्र में सामाजिक चिंता गहरा गई है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

May 10, 2026

Jalore Missing Case

एआई तस्वीर

जालोर। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार युवतियों और महिलाओं के घर छोड़कर जाने के मामलों ने सामाजिक चिंता बढ़ा दी है। बागोड़ा थाना क्षेत्र में पिछले चार माह के दौरान 16 युवतियों और महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। पुलिस इनमें से 7 युवतियों को दस्तयाब कर उनके परिजनों तक पहुंचा चुकी है, जबकि 9 युवतियां अब भी लापता बताई जा रही हैं। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार कई मामलों में विवाहित महिलाएं भी अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमियों के साथ चली गईं।

प्रेमी के साथ भागी महिला

वहीं कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी घर पर छोड़कर चली गईं, जिससे परिवारों के सामने सामाजिक और मानसिक परेशानी खड़ी हो गई है। हाल ही में बागोड़ा कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। यहां एक महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बच्चे को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है तथा मासूम बच्चे की परवरिश को लेकर चिंता बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, घर छोड़ने के बाद कुछ युवतियां अपने प्रेमियों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं। वहीं कुछ मामलों में लीव इन रिलेशनशिप से जुड़े एफिडेविट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवतियां अपनी सहमति और सुरक्षा की बात कहती नजर आ रही हैं। इन दस्तावेजों के वायरल होने के बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।

सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों में नाराजगी

लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों को लेकर सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। कई संगठनों ने कानून में संशोधन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि महिलाओं के घर छोड़कर जाने के मामलों में माता-पिता और परिवार की सहमति को भी महत्व दिया जाना चाहिए। संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों से परिवार और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

वहीं क्षेत्र में चर्चा यह भी है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी गिरोह के सक्रिय होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की अलग-अलग जांच की जा रही है और लापता युवतियों की तलाश लगातार जारी है। वहीं लगातार आ रहे इन मामलों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

इनका कहना

इस मामले को लेकर सरकार से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन भी किया जाएगा। यह बहुत गंभीर विषय है। सामाजिक ताना-बाना बनाए रखने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

  • जोगेश्वर गर्ग, जालोर विधायक व मुख्य सचेतक

ये भी पढ़ें

Bhilwara: भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत, परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल
भीलवाड़ा
Death due to drowning in Bhilwara

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 May 2026 03:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में हड़कंप, 4 महीने में ‘गायब’ हुई 16 लड़कियां-महिलाएं, एक मामले ने झकझोरा

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप के शौर्य को ननिहाल जालोर में भूले, विद्यालय का नाम बदला

Maharana Pratap Jayanti 2026
जालोर

Mandi News: सांचौर की उपज से गुजरात की मंडियां मालामाल, स्थानीय मंडी और सरकार को करोड़ों का नुकसान

Sanchore Mandi News
जालोर

Jalore: मांडवला में भीषण जल संकट, 15 से 20 दिन में सप्लाई में एक दो घड़े पानी मिल रहा, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

water crisis
जालोर

रिश्तेदार के घर मिठाई की जगह ले जा रहा था अफीम, राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर खुल गया कार की स्टेपनी में छिपा राज

Opium Case
जालोर

51 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचा दूल्हा तो JCB से दुल्हन पक्ष ने किया स्वागत, राजस्थान की इस अनूठी शादी के हर जगह हो रहे चर्चे

Viral Wedding
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.