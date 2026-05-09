Bhilwara: भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत, परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल

भीलवाड़ा। शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के कुवाड़ा खान इलाके में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नाड़ी में नहाने गए दो मासूम दोस्तों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।