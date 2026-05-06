Jaipur News: 8 फीट गहरे पानी के टैंक में डूबने से 2 मासूमों की मौत, परिवार में पसरा मातम

तलाश के दौरान पास में बन रहे एक मकान के टैंक के पास बच्चियों की चप्पलें पड़ी मिलीं। इस पर संदेह होने पर परिजनों ने टैंक में झांककर देखा तो दोनों बच्चियां पानी में तैरती हुई नजर आईं। यह दृश्य देख मौके पर हड़कंप मच गया। तुरंत दोनों को बाहर निकालकर जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।