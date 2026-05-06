किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे भूमि अवाप्ति का मामला, किसान बोले-जमीन व खेजड़ी बचाओ

प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर मूंडोती, भोजपुरा खुर्द और पचकोडिया में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। किसान नेता बनवारी लाल कूड़ी और पूर्व सरपंच लालू प्रसाद यादव ने विरोध जताते हुए कहा कि परियोजना से किसानों की उपजाऊ भूमि छिन जाएगी, खेत दो हिस्सों में बंट जाएंगे और सैकड़ों राज्य वृक्ष खेजड़ी काट दिए जाएंगे।