ऊर्जा आत्मनिर्भरता की चुनौती: संकट से अवसर तक का सफर

भारत की 258 मिलियन मीट्रिक टन की रिफाइनिंग क्षमता, इसकी 239 मिलियन मीट्रिक टन की घरेलू खपत से ज़्यादा है। वर्ष 2025 में भारत ने 64.7 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर 52 अरब डॉलर से अधिक कमाई की। वर्ष 2028 तक यह क्षमता 309 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि सौर ऊर्जा और विद्युतीकरण के कारण घरेलू खपत घटती है, तो भारत अधिक निर्यात कर क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बन सकता है।हालांकि, इस राह में चुनौतियां भी अनेक हैं। सौर पैनलों के लिए बड़े भूमि क्षेत्र की जरूरत होती है, जिसका समाधान बंजर जमीन, छतों, हाईवे और नहर किनारों पर इंस्टॉलेशन से किया जा सकता है। राजस्थान और गुजरात में धूल और पानी की कमी के कारण सफाई मुश्किल है, जिसके लिए जलरहित रोबोटिक तकनीक उपयोगी है। सबसे अहम बात यह है कि सूरज हर शाम डूब जाता है, लेकिन बिजली की मांग बनी रहती है। वर्ष 2025 में भारत को 2.3 टेरावाट-घंटे स्वच्छ सौर ऊर्जा इसलिए छोडऩी पड़ी, क्योंकि ग्रिड उसे समाहित नहीं कर सका। भंडारण सुविधा की कमी भी एक बुनियादी कमी है। भारत को तुरंत बड़े पैमाने पर स्टोरेज सिस्टम लगाने की जरूरत है।



इसके अलावा, सौर उपकरणों का चीन से आयात चिंता का विषय है, हालांकि भारत की घरेलू क्षमता 172 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। सरकार ने 2028 तक सोलर सेल और वेफर का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में पांच कदम आवश्यक हैं, सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ाना, बैटरी स्टोरेज का विस्तार, ट्रांसमिशन ग्रिड का उन्नयन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और रूफटॉप सोलर योजनाओं का विस्तार। पश्चिम एशिया का संकट स्पष्ट करता है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। युद्धों के कारण रातोंरात तेल आपूर्ति बाधित होने वाली दुनिया में ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता है। हर गीगावाट सौर ऊर्जा हमें होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता से एक कदम दूर ले जाती है। हर इलेक्ट्रिक वाहन एक आयातित तेल के बैरल को कम करता है। हर छत पर लगा सौर पैनल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक छोटा, लेकिन निर्णायक कदम है। सूर्य हर सुबह बिना किसी समझौते, बिना किसी भू-राजनीति उगता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस अनंत ऊर्जा को उस गति और पैमाने पर साध पाएंगे जिसकी आज जरूरत है।