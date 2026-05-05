प्रोजेक्ट ग्लासविंग: साइबर सुरक्षा का नया युग

मिलिंद कुमार शर्मा, (एम.बी.एम. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर)- आधुनिक डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय मात्र नहीं रह गई है, अपितु यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इसी संदर्भ में एन्थ्रोपिक कंपनी द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट ग्लासविंग' और इसके अंतर्गत विकसित एआइ मॉडल 'क्लॉड मिथोस' एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। प्रोजेक्ट ग्लासविंग परियोजना न केवल साइबर सुरक्षा के तरीकों को पुनर्परिभाषित कर रही है, अपितु जीरो-डे वल्नरेबिलिटी के खतरे को भी नई गहराई प्रदान कर रही है।प्रोजेक्ट ग्लासविंग का मूल उद्देश्य विश्व के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके अंतर्गत विकसित क्लॉड मिथोस एक ऐसा एआइ मॉडल है, जो सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में छिपी छोटी से छोटी कमजोरियों को असाधारण गति और सटीकता से खोजने की अद्भुत क्षमता रखता है। पारंपरिक साइबर सुरक्षा उपकरण जहां सीमित डेटा और पूर्व निर्धारित पैटर्न पर निर्भर करते हैं, वहीं यह मॉडल स्वायत्त रूप से नई कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इस अभूतपूर्व क्षमता के कारण यह परियोजना अत्यधिक प्रभावशाली और साथ ही साइबर वल्र्ड में संवेदनशील बन जाती है। जीरो-डे वल्नरेबिलिटी की अवधारणा इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण व समझने योग्य है। यह ऐसी सुरक्षा खामी होती है, जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता या डवलपर को स्वयं जानकारी नहीं होती और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इसका कोई तत्काल समाधान भी उपलब्ध नहीं होता है। जब तक इस कमजोरी का पता चलता है और उसे सुधारा जा सकता है, तब तक हमलावर इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लॉड मिथोस जैसे उन्नत एआइ मॉडल इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, क्योंकि वे एक ही समय में हजारों संभावित कमजोरियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे साइबर हमलों की गति और जटिलता दोनों में वृद्धि होने की संभावना रहती है।



इस परियोजना का प्रभाव साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दोहरे रूप में सामने आता है। एक ओर यह सुरक्षा विशेषज्ञों को पहले से अधिक सक्षम बनाता है, क्योंकि वे संभावित खतरों को समय रहते पहचान सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ऐसी तकनीक गलत हाथों में चली जाए, तो यह बड़े पैमाने पर साइबर हमले व विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि क्लॉड मिथोस को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसकी पहुंच अत्यधिक सीमित रखी गई है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि एन्थ्रोपिक ने इस उन्नत तकनीक तक पहुंच कुछ चुनिंदा बड़ी तकनीकी कंपनियों को ही प्रदान की है। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन जैसी बड़ी आइटी कंपनियां सम्मिलित हैं। इन कंपनियों को नियंत्रित वातावरण में इस एआइ मॉडल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है जिससे वे अपने विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकें।



आइटी कंपनियों में यह सहयोग दर्शाता है कि भविष्य में साइबर सुरक्षा केवल सरकारों का विषय ही नहीं रहेगा, अपितु बड़ी टेक कंपनियां भी इसमें केंद्रीय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यद्यपि, इस प्रकार की सीमित पहुंच एक नई चिंता भी उत्पन्न करती है। जब केवल कुछ बड़ी कंपनियों के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक होती है, तो डिजिटल शक्ति का असंतुलन बढऩे की प्रबल संभावना रहती है। छोटे देश और संगठन इस प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं, जिससे वैश्विक साइबर असमानता व असंतुलन बढऩे की संभावना रहती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, जहां बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, उत्पादन और शासन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में यदि जीरो-डे वल्नरेबिलिटी का शोषण होता है, तो इसका प्रभाव व्यापक और गंभीर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में एआइ और आधुनिक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी, विदेशी तकनीकों पर अतिनिर्भरता और नियामक ढांचे की सीमाएं इस चुनौती को और जटिल बना देती हैं।

