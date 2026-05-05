5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रोजेक्ट ग्लासविंग: साइबर सुरक्षा का नया युग

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इस अभूतपूर्व क्षमता के कारण यह परियोजना अत्यधिक प्रभावशाली और साथ ही साइबर वल्र्ड में संवेदनशील बन जाती है। जीरो-डे वल्नरेबिलिटी की अवधारणा इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण व समझने योग्य है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

May 05, 2026

मिलिंद कुमार शर्मा, (एम.बी.एम. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर)- आधुनिक डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय मात्र नहीं रह गई है, अपितु यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इसी संदर्भ में एन्थ्रोपिक कंपनी द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट ग्लासविंग' और इसके अंतर्गत विकसित एआइ मॉडल 'क्लॉड मिथोस' एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। प्रोजेक्ट ग्लासविंग परियोजना न केवल साइबर सुरक्षा के तरीकों को पुनर्परिभाषित कर रही है, अपितु जीरो-डे वल्नरेबिलिटी के खतरे को भी नई गहराई प्रदान कर रही है।प्रोजेक्ट ग्लासविंग का मूल उद्देश्य विश्व के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके अंतर्गत विकसित क्लॉड मिथोस एक ऐसा एआइ मॉडल है, जो सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में छिपी छोटी से छोटी कमजोरियों को असाधारण गति और सटीकता से खोजने की अद्भुत क्षमता रखता है। पारंपरिक साइबर सुरक्षा उपकरण जहां सीमित डेटा और पूर्व निर्धारित पैटर्न पर निर्भर करते हैं, वहीं यह मॉडल स्वायत्त रूप से नई कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इस अभूतपूर्व क्षमता के कारण यह परियोजना अत्यधिक प्रभावशाली और साथ ही साइबर वल्र्ड में संवेदनशील बन जाती है। जीरो-डे वल्नरेबिलिटी की अवधारणा इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण व समझने योग्य है। यह ऐसी सुरक्षा खामी होती है, जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता या डवलपर को स्वयं जानकारी नहीं होती और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इसका कोई तत्काल समाधान भी उपलब्ध नहीं होता है। जब तक इस कमजोरी का पता चलता है और उसे सुधारा जा सकता है, तब तक हमलावर इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लॉड मिथोस जैसे उन्नत एआइ मॉडल इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, क्योंकि वे एक ही समय में हजारों संभावित कमजोरियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे साइबर हमलों की गति और जटिलता दोनों में वृद्धि होने की संभावना रहती है।

इस परियोजना का प्रभाव साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दोहरे रूप में सामने आता है। एक ओर यह सुरक्षा विशेषज्ञों को पहले से अधिक सक्षम बनाता है, क्योंकि वे संभावित खतरों को समय रहते पहचान सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ऐसी तकनीक गलत हाथों में चली जाए, तो यह बड़े पैमाने पर साइबर हमले व विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि क्लॉड मिथोस को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसकी पहुंच अत्यधिक सीमित रखी गई है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि एन्थ्रोपिक ने इस उन्नत तकनीक तक पहुंच कुछ चुनिंदा बड़ी तकनीकी कंपनियों को ही प्रदान की है। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन जैसी बड़ी आइटी कंपनियां सम्मिलित हैं। इन कंपनियों को नियंत्रित वातावरण में इस एआइ मॉडल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है जिससे वे अपने विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकें।

आइटी कंपनियों में यह सहयोग दर्शाता है कि भविष्य में साइबर सुरक्षा केवल सरकारों का विषय ही नहीं रहेगा, अपितु बड़ी टेक कंपनियां भी इसमें केंद्रीय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यद्यपि, इस प्रकार की सीमित पहुंच एक नई चिंता भी उत्पन्न करती है। जब केवल कुछ बड़ी कंपनियों के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक होती है, तो डिजिटल शक्ति का असंतुलन बढऩे की प्रबल संभावना रहती है। छोटे देश और संगठन इस प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं, जिससे वैश्विक साइबर असमानता व असंतुलन बढऩे की संभावना रहती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, जहां बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, उत्पादन और शासन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में यदि जीरो-डे वल्नरेबिलिटी का शोषण होता है, तो इसका प्रभाव व्यापक और गंभीर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में एआइ और आधुनिक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी, विदेशी तकनीकों पर अतिनिर्भरता और नियामक ढांचे की सीमाएं इस चुनौती को और जटिल बना देती हैं।

इन परिस्थितियों में भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति को समग्र रूप से पुन: परिभाषित करे। एआइ आधारित सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना, घरेलू स्तर पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य सहयोग स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से एक सक्षम कार्यबल तैयार करना भी आवश्यक है, जो एआइ संचालित खतरों का सामना कर सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चूंकि साइबर खतरे सीमाओं से परे होते हैं, इसलिए उनका समाधान भी वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही संभव है। भारत को अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा मानकों और नीतियों का सतत विकास करने पर बल देना होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 May 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रोजेक्ट ग्लासविंग: साइबर सुरक्षा का नया युग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एडिटोरियल कार्टूनिस्टों की नई पौध का गायब होना चिंताजनक

जयपुर

संपादकीय- एआइ: अमरीका-चीन की दौड़ में भारत की परीक्षा

जयपुर

'दादी' गायत्री देवी की साड़ी पहनकर उतरीं 'पोती' गौरवी, 'पोते' पद्मनाभ का भी जलवा

MET Gala Fashion Event 2026
जयपुर

Traffic Update: जयपुर शहर का यह फाटक 6 मई को नहीं रहेगा बंद, रेलवे ने आदेश लिया वापस, यातायात रहेगा सुचारू

railway crossing Jaipur
जयपुर

Rajasthan Police : 2 करोड़ कीमत के 790 गुमशुदा मोबाइल बरामद, जानें आखिर क्या है Operation Recall?

Jaipur Police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.