MET GALA 2026 : ‘दादी’ गायत्री देवी की साड़ी पहनकर उतरीं ‘पोती’ गौरवी, ‘पोते’ पद्मनाभ का भी जलवा 

जब दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट 'मेट गाला' की बात आती है, तो जेहन में अजीबोगरीब और आधुनिक लिबास आते हैं। लेकिन 4 मई 2026 की रात न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी गौरवी कुमारी और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने जब अपनी एंट्री की, तो पेरिस से लेकर मिलान तक के फैशन एक्सपर्ट्स बस देखते रह गए। यह केवल एक वॉक नहीं था, बल्कि सात समंदर पार राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का एक भव्य प्रदर्शन था।