MET GALA 2026 : ‘दादी’ गायत्री देवी की साड़ी पहनकर उतरीं ‘पोती’ गौरवी, ‘पोते’ पद्मनाभ का भी जलवा 

MET Gala Fashion Event 2026
जब दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट 'मेट गाला' की बात आती है, तो जेहन में अजीबोगरीब और आधुनिक लिबास आते हैं। लेकिन 4 मई 2026 की रात न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी गौरवी कुमारी और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने जब अपनी एंट्री की, तो पेरिस से लेकर मिलान तक के फैशन एक्सपर्ट्स बस देखते रह गए। यह केवल एक वॉक नहीं था, बल्कि सात समंदर पार राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का एक भव्य प्रदर्शन था।
राजकुमारी गौरव कुमारी ने इस खास रात के लिए अपनी दादी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार रहीं महारानी गायत्री देवी की एक शानदार शिफॉन साड़ी को चुना।
जयपुर पूर्व राजघराने के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने साबित कर दिया कि राजस्थानी शिल्प कला का मुकाबला दुनिया का कोई भी ब्रांड नहीं कर सकता।
इस साल के मेट गाला का ड्रेस कोड 'Fashion Is Art' और थीम 'Costume Art' था। जयपुर के इन शाही भाई-बहनों ने अपनी वेशभूषा के जरिए यह साबित कर दिया कि राजस्थान की सदियों पुरानी शिल्प कला वास्तव में एक जीवंत कला है। प्रबल गुरुंग और राजघराने के इस समन्वय ने ग्लोबल स्टेज पर राजस्थानी टेक्सटाइल और ज्वेलरी को एक नई ऊँचाई दी है।
मेट गाला में जयपुर राजघराने की इस धमाकेदार एंट्री के बाद अब फैशन गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या अंतरराष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड्स अब राजस्थान के स्थानीय कारीगरों के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स साइन करेंगे?
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग