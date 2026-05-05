Rajasthan Police : 2 करोड़ कीमत के 790 गुमशुदा मोबाइल बरामद, जानें आखिर क्या है Operation Recall?

पिंक सिटी में डिजिटल ठगों के बढ़ते नेटवर्क के बीच जयपुर (पूर्व) पुलिस ने एक ऐसी 'सर्जिकल स्ट्राइक' की है, जिसने अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ठगी की रकम अकाउंट से निकलने के बाद उसे वापस पाना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन जयपुर पुलिस ने तकनीकी सूझबूझ से न केवल करोड़ों रुपये होल्ड करवाए, बल्कि पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाई है।