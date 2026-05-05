Rajasthan News : बस एक क्लिक पर खुलता है किलों और सफारी का दरवाज़ा! क्या जानते हैं इस सरकारी ‘मैजिकल ऐप’ के फायदे?

राज्य सरकार इस सफलता को और आगे ले जाने की तैयारी में है। जल्द ही RTDC के होटलों की बुकिंग और जवाहर कला केंद्र (JKK) के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के टिकट भी इसी ऐप पर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, राजस्थान से बाहर के लगभग 150 ASI स्मारकों को भी इस पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है।