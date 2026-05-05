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Rajasthan News : बस एक क्लिक पर खुलता है किलों और सफारी का दरवाज़ा! क्या जानते हैं इस सरकारी ‘मैजिकल ऐप’ के फायदे?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से राजस्थान अब डिजिटल पर्यटन का ग्लोबल हब बन गया है, जहाँ OBMS पोर्टल के जरिए 3 करोड़ से अधिक पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठा चुके हैं।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 05, 2026

Rajasthan Tourism

Rajasthan Tourism

राजस्थान ने 'पधारो म्हारे देस' की परंपरा को अब आधुनिक डिजिटल सांचे में ढाल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित OBMS (ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल और ऐप, आज देश का एकमात्र ऐसा सरकारी प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसने पर्यटन की पूरी परिभाषा ही बदल दी है।

3 करोड़ पर्यटक, 90 लाख बुकिंग्स

राजस्थान का डिजिटल नवाचार आज दुनिया भर के सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। आंकड़ों की जुबानी कहें तो यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है:

  • रिकॉर्ड बुकिंग: 28 दिसंबर 2025 को एक ही दिन में लगभग 1 लाख पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए।
  • विशाल नेटवर्क: अब तक 90 लाख बुकिंग्स के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों ने इस सेवा का लाभ लिया है।
  • वैश्विक पहुंच: इस पोर्टल का उपयोग 70 से अधिक देशों के पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है।
  • राजस्व में उछाल: डिजिटल टिकटिंग से विभिन्न विभागों को 30 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

सिल्वर स्कॉच अवॉर्ड: सफलता को मिला राष्ट्रीय सम्मान

OBMS की इस क्रांतिकारी सफलता को देखते हुए इसे वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड (Silver Category) से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राजस्थान सरकार की ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

100 से अधिक पर्यटन स्थल अब 'आपकी जेब' में!

राजस्थान सरकार ने पर्यटन के अनुभव को आसान बनाने के लिए 100 से अधिक प्रमुख स्थलों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है:

पुरातत्व विभाग: आमेर किला, हवा महल, जंतर-मंतर सहित 47 स्मारक।

वन विभाग: सरिस्का टाइगर सफारी, झालाना लेपर्ड सफारी और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क (21 स्थल)।

RTDC और JDA: नाहरगढ़ का पड़ाव, सिलीसेढ़ लेक पैलेस, किशन बाग और मसाला चौक।

राष्ट्रीय महत्व के स्थल: चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ और भानगढ़ जैसे ASI के संरक्षित दुर्ग भी अब इसी प्लेटफॉर्म पर हैं।

पर्यटकों के लिए 'वन स्टॉप सेंटर'

यह पोर्टल केवल टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण डिजिटल गाइड की तरह काम करता है:

  • कैशलेस और पेपरलेस: क्यूआर-आधारित ई-टिकट और डिजिटल बोर्डिंग पास की सुविधा।
  • स्मार्ट टूल्स: क्यूआर-आधारित ऑडियो गाइड, इंटरएक्टिव मैप और रियल-टाइम डैशबोर्ड।
  • पैकेज सुविधाएं: 'जयपुर पैकेज' और 'राजस्थान पैकेज' जैसे सिटी-आधारित कम्पोजिट टिकटिंग विकल्प।
  • सुविधाजनक रिफंड: आसान कैंसलेशन और तत्काल रिफंड की प्रक्रिया पर्यटकों के अनुभव को तनावमुक्त बनाती है।

दायरा होगा और भी विशाल

राज्य सरकार इस सफलता को और आगे ले जाने की तैयारी में है। जल्द ही RTDC के होटलों की बुकिंग और जवाहर कला केंद्र (JKK) के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के टिकट भी इसी ऐप पर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, राजस्थान से बाहर के लगभग 150 ASI स्मारकों को भी इस पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है।

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Updated on:

05 May 2026 12:14 pm

Published on:

05 May 2026 12:10 pm

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