राजस्थान SI भर्ती का खौफनाक अंत: ट्रेनिंग पूरी, ड्यूटी भी की, अब एक फैसले ने छीन ली नौकरी; बर्बाद हो गए सैकड़ों परिवार!

जयपुर के कमल कुमार की कहानी हजारों युवाओं का दर्द बयान करती है। कमल ने 2013 में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में सिपाही की नौकरी शुरू की थी, लेकिन सपना सिर्फ दरोगा बनने का था। उन्होंने नौकरी के साथ लगातार तैयारी जारी रखी। 2018 में परीक्षा दी, लिखित परीक्षा पास की लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। बाद में शिक्षा विभाग में एलडीसी बने, परिवार और दो बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच भी तैयारी नहीं छोड़ी। आखिरकार 2021 की एसआई भर्ती में चयन हुआ। दो साल की ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया, लेकिन अब भर्ती रद्द होने से सब कुछ अधर में लटक गया। कमल कहते हैं कि सरकार और न्यायपालिका से उम्मीद थी कि निर्दोष अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिना गलती किए भी सजा मिल रही है।