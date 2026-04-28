RAS Success Story: जब लोग रिटायर होकर रुक जाते हैं… तब इस कमांडो ने RAS में 5वीं रैंक हासिल कर ली

Mahavir Singh RAS 2024 Success Story: जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चुनते हैं, तब कुछ लोग अपनी दूसरी पारी में इतिहास लिखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के महावीर सिंह ने ऐसा ही कर दिखाया है। भारतीय वायुसेना में 20 साल तक गरुण कमांडो के रूप में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2024 में एक्स सर्विसमैन कोटे से शानदार 5वीं रैंक हासिल की है।