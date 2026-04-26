सौतन के लिए शीला को तड़पा-तड़पा कर दी थी दर्दनाक मौत, अब उम्रभर जेल में सड़ेगा पति

रमेश ने दूसरी शादी भी कर रखी थी और दोनों पत्नियों को अलग-अलग स्थानों पर रखता था। छह अक्टूबर 2023 की रात आरोपी रमेशदास पत्नी शीला देवी को कमरा दिलाने के बहाने गोडावास गांव के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक ले गया, जहां उसने पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद चुन्नी से गला घोंटकर शव को रेलवे ट्रैक के पास डाल दिया।