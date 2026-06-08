सीकर में सोने की बिक्री में 75 फीसदी गिरावट, पहले 7 से 9 किलो बिकता था रोज, अब 2 किलो

सीकर: वैश्विक संकट, ऑफ सीजन और पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सीकर में सोने का कारोबार लगभग ठप हो गया है। निवेश के लिहाज से लोगों ने सोने की खरीद से लगभग दूरी बना ली है। शादी विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों के लिए जरूरी सोना भी लोग सीमिति मात्रा में ही खरीद रहे हैं। सराफा व्यापारियों की मानें तो सोने का कारोबार 70 से 75 फीसदी तक कम हो गया है। सरकारी व स्थानीय जानकारों की मानें तो सीकर में दो महीने पहले तक रोजाना 7 से 9 किलो सोने का व्यापार होता था, जो अब घटकर 2 किलो से भी कम रह गया है।