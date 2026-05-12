ज्वेलर्स बोले- सोना कारोबार प्रभावित हुआ तो कारीगरों और व्यापारियों पर असर पड़ेगा

ज्वेलर्स दामोदर सोनी ने कहा कि सरकार की तरफ से सोच समझ कर ही अपील की गई होगी लेकिन सोने का कारोबार लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। इसका व्यवसाय पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। विवाह और अन्य रीति-रिवाजों के लिए सोना खरीदना जरूरी होता है। इसके अलावा जमीन और सोने में किया गया निवेश हमेशा लाभ दिलाता है। यदि खरीदारी पूरी तरह प्रभावित होती है तो छोटे व्यापारियों और कारीगरों पर असर पड़ेगा। संतुलित तरीके से लोगों को जागरूक करना ज्यादा बेहतर रहेगा। नवीन सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद आमजन में असमंजस देखा जा रहा है। वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। ऐसे में वे अपनी समझ के अनुसार कदम उठाएंगे। जैसलमेर जैसे शहरों में शादी सीजन के दौरान सोने की मांग स्वाभाविक रहती है। ग्राहक पूरी तरह खरीद बंद नहीं करेंगे, लेकिन हल्के वजन और जरूरत आधारित आभूषणों की ओर रुझान बढ़ सकता है। बाजार में इसका असर जरूर दिखाई देगा। कारोबार को बनाए रखने के लिए उद्योग और सरकार के बीच संतुलन जरूरी रहेगा।