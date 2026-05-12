Weather report: प्रचंड गर्मी का सितम जारी, प्रदेश में तीसरा सबसे गर्म शहर रहा जैसलमेर

दोपहर और अपराह्न के समय तक तो आम जनजीवन मानो ठहर-सा गया। सडक़ें और चौक-चौराहें काफी हद तक सूनसान नजर आए। बाजारों में ग्राहकी का दौर मंदा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 45.8 और न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान भर में जैसलमेर तीसरा सबसे गर्म शहर बना। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमश: बाड़मेर व फलोदी रहे। मौसम विभाग ने बुधवार को भी जैसलमेर सहित बाड़मेर व फलोदी के अलग-अलग स्थानों पर भीषण लू और गर्म रात होने की प्रबल सम्भावना जताई है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान की ओर से आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।