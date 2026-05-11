एमसीएच यूनिट में ‘खुली एंट्री’, प्रसूताओं के कक्ष में घूम रहे पुरुष

सबसे संवेदनशील माने जाने वाले इस यूनिट में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर मिली। प्रसूताओं और नवजात शिशुओं वाले वार्डों तक बाहरी लोगों की आवाजाही बेरोकटोक जारी रही। किसी भी व्यक्ति से पूछताछ या पहचान संबंधी जांच नहीं हुई। कई पुरुष प्रसूताओं के वार्डों के भीतर बैठे दिखाई दिए, जबकि लेबर रूम के बाहर महिलाएं फर्श पर बैठी मिलीं। वहां खून के धब्बे भी नजर आए, जिसने व्यवस्थाओं की गंभीर तस्वीर सामने रख दी। यूनिट के प्रवेश द्वार पर बिना अनुमति प्रवेश निषेध के बोर्ड तो लगे मिले, लेकिन उनका असर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड तक नजर नहीं आया। कोई भी व्यक्ति सीधे वार्ड क्षेत्रों तक पहुंचता रहा। प्रदेश भर में अस्पतालों से बच्चा चोरी और महिलाओं से जुड़े अपराधों की घटनाएं सामने आने के बावजूद यहां सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई दी।