रेगिस्तान में आसमान से बरसी आग, दहका जैसाण… पारा @ 46.6

नाचना क्षेत्र में पिछले दो दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। दिन और रात में कई-कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज गर्मी के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है, वहीं लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। दिन में कई बार बिजली बंद हो जाती है और घंटों तक आपूर्ति बहाल नहीं होती। रात के समय भी बिजली कटने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। गर्मी के इस दौर में बिजली की आंख-मिचौली लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था में सुधार कर नियमित और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भीषण गर्मी के दौरान लोगों को राहत मिल सके।