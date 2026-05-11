भीषण गर्मी बढ़ते ही जैसलमेर से शीतल शहरों की ओर बढ़ा अस्थायी पलायन

स्वर्णनगरी में इस बार गर्मी केवल मौसम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने शहर की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी बदलनी शुरू कर दी है। लगातार 45 से 46 डिग्री तक पहुंचते तापमान के बीच शहर में नया हीट माइग्रेशन ट्रेंड उभरने लगा है। अस्थायी निवासी और किराएदार परिवार गर्मी के चरम महीनों में ठंडे शहरों की ओर अस्थायी रूप से रुख कर रहे हैं। मई के पहले सप्ताह से ही इसका असर स्थानीय बाजार, होटल व्यवसाय और पर्यटन गतिविधियों पर दिखाई देने लगा। कई परिवार जैसलमेर छोड़कर माउंट आबू, उदयपुर, देहरादून और हिमालयी क्षेत्रों के ठंडे शहरों में कुछ सप्ताह या महीनों के लिए रहने पहुंच रहे हैं।