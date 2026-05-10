अमृतम् जलम् : तगारियों में भरी रेत, संकल्प के साथ उठे हाथ…बही श्रम की बूंदें

सरपंच रतनू ने कहा कि पत्रिका की ओर से सामाजिक सरोकारों के तहत अमृतम् जलम्, हरयाळो राजस्थान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन अभियानों से आमजन को प्रेरणा मिल रही है और तालाबों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इन अभियानों से आमजन को प्रेरित होकर कार्य करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने की बात कही। ग्रामीण प्रेम कुमार ने पत्रिका के अभियानों व कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि पत्रिका समाचारों के साथ ही सामाजिक सरोकारों के भी कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती है। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी निशा वैष्णव, दिनेशदान, कमलकिशोर, हमीद खां, वासुदेव, किशोरकुमार, सदीकखां, खान मोहम्मद, अनिल, अल्ला बक्श, खेताराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राजस्थान पत्रिका के अमृतम जलम अभियान की सार्थकता बताते हुए सभी आगतुंको को दीपक सोनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।