Mother’s Day 2026: एक हाथ में कानून की जिम्मेदारी, दूसरे में बच्चों का भविष्य…जैसलमेर की महिला पुलिसकर्मी बनीं मिसाल

प्रत्युषा ने कहा कि अब उन्हें समझ आया कि मां को शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना जाता है। परिवार की हर जरूरत को संभालते हुए मां एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है। शायद इसी कारण भारतीय संस्कृति में मां को अष्टभुजाधारिणी के रूप में भी दर्शाया गया है। अपने अनुभव को भावुक शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रत्युषा ने कहा, यह अनुभव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि मां के अथाह समर्पण को समझने की भावनात्मक यात्रा के रूप में जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा।