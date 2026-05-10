Jaipur : मदर्स डे पर इंसानियत को सलाम, मां की सांसें थमने को आई थी, हड़ताल के बीच डॉक्टरों ने दिखाई संवेदना

उस समय हड़ताल और सीमित स्टाफ के कारण अस्पताल में नई भर्ती को लेकर सख्ती बरती जा रही थी। परिजनों के अनुसार शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करने में असमर्थता जताई। उन्हें पहले भी वहां दिखाया जा चुका था। लेकिन जब डॉक्टरों ने महिला की हालत देखी और परिजनों की बेचैनी समझी तो माहौल बदल गया। महिला लगभग अचेत अवस्था में पहुंच चुकी थीं। इसके बाद डॉक्टरों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए विशेष केस मानकर महिला को तुरंत भर्ती किया और उपचार शुरू कर दिया।