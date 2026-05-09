9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Government Hospitals List : आपके घर के आस-पास ये हैं सरकारी अस्पताल, हड़ताल के बीच यहां मिलेगा इलाज

Jaipur Government Hospitals List: जयपुर में निजी अस्पताल बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों के सामने इलाज की व्यवस्था को लेकर परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में शहर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां जयपुर की सरकारी अस्पतालों की सूची दी गई है, जिससे आप अपने करीबी सरकारी अस्पताल की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 09, 2026

jaipur government hospitals list

Jaipur government hospitals list (photo-Patrika)

जयपुर। डॉक्टर के परिजनों के साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में 200 से ज्यादा निजी अस्पतालों के बंद होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। निजी अस्पतालों की हड़ताल के चलते अब मरीजों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर टिक गया है। चिकित्सक संगठनों का कहना है कि इस बंद के कारण करीब 45 से 50 हजार मरीजों की ओपीडी प्रभावित हो सकती है, जबकि 1200 से 1500 ऑपरेशन टलने की आशंका है। इसके अलावा डे-केयर प्रक्रियाएं और नियमित जांच सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

  1. सामुदायिक भवन के पीछे की भूमि, वन विहार, दिल्ली बाईपास
  2. जलमहल पर्वत बड़ी मस्जिद के सामने, संसार चंद्र रोड
  3. आजाद नगर, सेक्टर-1, जवाहर नगर
  4. पुरानी ईएसआई डिस्पेंसरी, कोयला डिपो टोपखाना का रास्ता
  5. धानका बस्ती, सामुदायिक भवन, सुभाष चौक, हसनपुरा
  6. शेखावाटी विकास परिषद केन्द्र, विद्याधर नगर
  7. सामुदायिक भवन, मुरलीपुरा ग्राम, सीकर रोड
  8. वार्ड नं. 64, बगड़ा हाउस, 39वीं, सुंदर नगर-बी, सांगानेर मार्ग, 200 फीट रोड पार
  9. जनता क्लिनिक, वार्ड नं. 33, धोबियों का बास, पंचायत समिति के सामने, झोटवाड़ा
  10. वार्ड नं. 45 में सार्वजनिक भवन, दुर्गा माता मंदिर के पास, सुशीलपुरा
  11. वार्ड नं. 47 में सामुदायिक केन्द्र, मदरामपुरा, सिविल लाइंस
  12. वार्ड नं. 05, प्लॉट नं. बी सी, उद्योग विहार कॉलोनी, रोड नं. 17
  13. वार्ड नं. 19, प्लॉट नं. 59-ए, लक्ष्मी नगर, नांगल रोड, झोटवाड़ा
  14. वार्ड नं. 06, शॉप नं. 118-119, ग्रीन नगर, न्यू लोहा मंडी रोड, माचड़ा
  15. वार्ड नं. 42, सामुदायिक भवन
  16. वार्ड नं. 31, गुर्जर चौक, लंका पुरी, झारसी नगर
  17. वार्ड नं. 86 (नवीन वार्ड नं. 30), रेखी कोठी क्रिश्चियन के सामने, सुलभ कॉम्प्लेक्स भवन
  18. वार्ड नं. 47, गोविंदपुरा
  19. सिटी डिस्पेंसरी, हाई कोर्ट
  20. सिटी डिस्पेंसरी, मिनी सचिवालय
  21. सिटी डिस्पेंसरी, ओटीएस
  22. सिटी डिस्पेंसरी, राजभवन
  23. सिटी डिस्पेंसरी, आरपीएफ
  24. सिटी डिस्पेंसरी, सेशन कोर्ट
  25. सिटी डिस्पेंसरी, वार्ड 75
  26. हिमालय नगर, लालपुरा
  27. कांटा चौराहा, झोटवाड़ा
  28. नाई की थड़ी
  29. वार्ड नं. 89 (नवीन वार्ड नं. 12), करधला
  30. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्ड 2, नींदड़
  31. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 03, नींदड़
  32. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 18, स्वामी विवेकानंद सामुदायिक केन्द्र, नाहरी का नाका
  33. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 78, गोविंदपुरी
  34. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 35, आरएसी तिराहा, नेहरू नगर
  35. सवाई मानसिंह स्टेडियम
  36. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 60, रजनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड
  37. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 7, नगर निगम ग्रेटर
  38. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 63
  39. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-मुंडियारामसर
  40. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-वार्ड नं. 16, मुरलीपुरा
  41. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-मोहल्ला हाजीपुरा, आमेर

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

  1. वाटिका
  2. मानसरोवर सेक्टर-12
  3. जगतपुरा
  4. इंदिरा गांधी नगर
  5. लूनियावास
  6. झालाना डूंगरी
  7. मालवीय नगर सेक्टर-3
  8. मालवीय नगर सेक्टर-6
  9. खोकावास
  10. सचिवालय नगर
  11. गोवर्धन नगर
  12. केसर विहार वार्ड-48
  13. गांधी विहार वार्ड-46
  14. प्रताप नगर सेक्टर-6
  15. प्रताप नगर सेक्टर-11 (03 जेसी)
  16. श्री निवास राधे श्याम कांडोई
  17. दुर्गापुरा
  18. रघु विहार वार्ड-44
  19. त्रिवेणी नगर गोपालपुरा
  20. मंगल विहार वार्ड-42
  21. गुर्जर की थड़ी
  22. मानसरोवर सेक्टर-8
  23. अग्रवाल फार्म
  24. किरण पथ
  25. पत्रकार कॉलोनी

जयपुर शहर में राजकीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

  1. मुख्य बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर, आदर्श नगर
  2. पानीपेच, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क
  3. डिस्पेंसरी परिसर, बापू नगर
  4. राजस्थान हाईकोर्ट परिसर, सी-स्कीम
  5. हाईकोर्ट परिसर
  6. लवकुश नगर कॉलोनी
  7. मानसरोवर सेक्टर
  8. राजभवन के निकट
  9. रामनगर कॉलोनी, सोडाला
  10. एसएमएस अस्पताल परिसर
  11. सचिवालय परिसर
  12. विधानसभा
  13. विधायक नगर, ज्योति नगर
  14. अजमेर रोड, भांकरोटा
  15. सेक्टर-6, प्रतापनगर
  16. सेक्टर-8, प्रतापनगर
  17. सेक्टर-10, प्रतापनगर
  18. प्रतापनगर केंद्रीय क्षेत्र
  19. दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन
  20. जगतपुरा मुख्य बाजार क्षेत्र
  21. जयपुरिया अस्पताल परिसर,
  22. जामडोली
  23. झालाना डूंगरी, जवाहर नगर विस्तार
  24. खो-नागोरियान, जगतपुरा रोड
  25. सेठी कॉलोनी, आदर्श नगर
  26. शिकारपुरा रोड, सांगानेर
  27. श्योपुर रोड, सांगानेर
  28. तोपखाना हजूरी, चांदपोल

राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल

  1. विद्याधर नगर
  2. धाबाईजी की हवेली
  3. गुरुद्वारा, जलमहल
  4. डीजे कोर्ट
  5. विधानसभा
  6. हाईकोर्ट
  7. सांगानेर
  8. उद्योग भवन
  9. चौकड़ी टोपखाना देश, जयपुर
  10. एसएमएस अस्पताल
  11. बापू नगर
  12. सेठी कॉलोनी
  13. स्वर्णपथ मानसरोवर
  14. हीरापुरा
  15. गांधी नगर
  16. सोडाला
  17. सचिवालय
  18. अग्रवाल फार्म (एसएफएस), मानसरोवर
  19. मालवीय नगर
  20. राजभवन
  21. मुरलीपुरा
  22. एकल चिकित्सक इकाई (यूपीएचसी), जगतपुरा
  23. सीएचसी, सिरसी
  24. आयुष ब्लॉक चिकित्सालय, आमेर
  25. ब्लॉक औषधालय, झोटवाड़ा
  26. राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय, जयपुर

ये भी पढ़ें

Dausa: मासूम की हार्ट अटैक से मौत, कैंसर पीड़ित पिता के लिए फरिश्ता बने विधायक, बेटी की पढ़ाई-शादी का उठाया जिम्मा
दौसा
Dausa News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 May 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Government Hospitals List : आपके घर के आस-पास ये हैं सरकारी अस्पताल, हड़ताल के बीच यहां मिलेगा इलाज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Census 2026 : 'OBC का अलग कॉलम क्यों नहीं?', सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने 'जनगणना फॉर्म' को लेकर क्यों उठाए सवाल?

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल
जयपुर

मुहाना मंडी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, फंगस लगे सेब-अनार समेत 10 हजार किलो सड़े फल मिले, जानते हैं किस काम आने वाले थे?  

मुहाना मंडी में सड़े हुए फल
जयपुर

Rajasthan Secretariat: राजस्थान सचिवालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा-तफरी

Rajasthan Secretariat Fire
जयपुर

सुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण में छाया 'राजस्थान'! सीएम भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ इस अंदाज़ में दी बधाई

राजस्थान सीएम-डिप्टी सीएम ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई
जयपुर

Weather Update 9 May : IMD की नई भविष्यवाणी, 3 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में बारिश-तूफानी हवा का येलो अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Prediction Within 3 Hours Rajasthan in These 2 Districts Rain and Stormy Winds Yellow Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.