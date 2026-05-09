Jaipur News : मुहाना मंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, फंगस लगे सेब-अनार सहित 10 हजार किलो सड़े फल मिले, जानते हैं किस काम आने वाले थे?  

भीषण गर्मी के बीच आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए करीब 10,000 किलो (10 टन) जहरीले हो चुके फल और एक्सपायरी खजूर को नष्ट करवाया है। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई ने राजधानी के फल बाजार में हड़कंप मचा दिया है।