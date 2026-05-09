राजस्थान में बढ़ीं बम विस्फोट की धमकियां, अब तक इस वर्ष मिल चुकी हैं 40, जानिए ​कौनसे शहर सर्वाधिक प्रभावित

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान में बम विस्फोट की धमकियों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्षों में स्कूलों, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट और कलक्ट्रेट परिसरों को उड़ाने की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों नींद उड़ा दी थी। विधानसभा में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में बताया गया कि वर्ष 2022 और 2023 में पूरे प्रदेश से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन वर्ष 2024 में 40 और वर्ष 2025 में 69 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक धमकियां एयरलाइंस और स्कूलों को लेकर दी गईं। पिछले वर्ष जोधपुर एम्स, जयपुर-जोधपुर एयरपोर्ट और जिलों के प्रमुख स्कूलों में बम विस्फोट की धमकियां दी गई थीं।