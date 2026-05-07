खाटूश्यामजी में निवेश मुनाफा या मुसीबतों का सौदा? जानिए क्यों बढ़ रही प्रॉपर्टी की डिमांड

खाटूश्यामजी में हर साल आने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में खाटूश्यामजी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भक्तों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकार की ओर से लगातार नए प्रोजेक्टों की घोषणा की जा रही है। ऐसे में चिन्ता यह है कि भविष्य में नए प्रोजेक्ट आने पर यह कॉलोनी चुनौती बन सकती है।