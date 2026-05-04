राजस्थान के इस स्टेट हाईवे पर 20 KM का सफर तय करने में लग रहे 2 घंटे, लोग परेशान

Rajasthan Highway News: पाटोदी। पचपदरा-पाटोदी स्टेट हाईवे की जर्जर हालत से आमजन और वाहन चालकों का सफर मुश्किल हो गया है। जगह-जगह क्षतिग्रस्त सड़क और टूटी पटरियों के कारण आवागमन जोखिम भरा बन चुका है। करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करने में दो घंटे से अधिक समय लग रहा है, जबकि कई वाहन चालकों को 15 किलोमीटर अतिरिक्त थोब होकर जाना पड़ रहा है।