Weather report- पारे में गिरावट लेकिन गर्मी के तेवर यथावत

जैसलमेर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू (हीट वेव) के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य हित में बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त सरकारी, गैर सरकारी तथा प्ले स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार नया समय 4 मई से सत्रांत तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं प्रात: 7.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक संचालित होंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों तथा संचालित अन्य परीक्षाओं का समय पूर्ववत रहेगा। वहीं विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों को अपने निर्धारित विभागीय समयानुसार विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। जिला प्रशासन ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।