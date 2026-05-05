MP Weather Alert: 48 जिलों में तेज आंधी-बारिश, 9 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

MP Weather Alert: मध्यप्रदेश में मई के शुरुआत में मौसम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। हाल ही में गर्मी की तपन के बावजूद कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर बूंदा-बांदी और ओलावृष्टि भी हुई। मंगलवार को भोपाल स्थित मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर 48 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। वहीं 31 जिलों में आंधी के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की है।