MPPSC Mains 2025: क्या जून में होगी मुख्य परीक्षा? ‘कानूनी पेंच’ में फंसी भर्ती

आयोग का कहना है कि वह न्यायालय में लगातार अपना पक्ष रख रहा है और अंतिम निर्णय आने के बाद ही परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। वहीं अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया जारी है। प्राचार्य तकनीकी शिक्षा परीक्षा संपन्न हो चुकी है, सहायक प्राध्यापक 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर और सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के परिणाम भी जल्द जारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर एमपीपीएससी की भर्तियों पर कोर्ट में लंबित मामलों की वजह से मेंस परीक्षा पर फिलहाल 'ब्रेक' लगा हुआ है। अब सभी की नजर उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी है। अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल जून 2025 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा जून 2026 तक हो जाए, लेकिन इसके आसार कम ही लग रहे हैं।