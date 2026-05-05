टॉयलेट में ब्राउन शुगर का नशा कर रहा था शख्स, पुलिस ने बना लिया वीडियो

पुलिस पूछताछ की गई कि, लोकेश ब्राउन शुगर किससे लाता है तो उसने एक मोबाइल नंबर दिया। बताया गया कि, उक्त नंबर पर कॉल करने पर सामने से एक शख्स ब्राउन शुगर का टोकन देने आता है। टीम ने लोकेश की मदद से कारसदेव नगर निवासी पवन ठाकुर को बुलाया। आरोपी पवन बताए स्थान पर करीब 7.5 ग्राम ब्राउन शुगर का टोकन लेकर पहुंचा। टीम ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है। पवन का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। पवन से पूछताछ में नशे की खरीदी और बिक्री करने वालों के नाम मिले हैं। अब पुलिस बड़े तस्करों की तलाश में जुट गई है।