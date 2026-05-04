‘मंदिर की सामग्री से बनी मस्जिद’, भोजशाला मामले में ASI का बड़ा दावा

जैन ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट को बताया कि इतिहास में समय-समय पर कई पर्यटक धार आए और भोजशाला को लेकर जो अनुभव किया, उसे लिपिबद्ध किया। साथ ही जैन ने भोजशाला को वक्फ संपत्ति घोषित करने को लेकर किए दावों को ये कहते हुए खारिज किया कि 1904 में ही एएसआइ ने भोजशाला को राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहर घोषित कर दिया था। उसके बाद धार रियासत ने 1935 में एक अधिसूचना जारी कर इसे मस्जिद बताया था। वहीं पुरातत्व संबंधी कानून के प्रावधान स्पष्ट हैं, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति पर किसी को अधिकार नहीं था। ये साफ है कि धार रियासत को भी इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं था।