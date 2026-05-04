बंगाल में भाजपा की जीत पर रो पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझपर 38 केस किए

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम रुझानों में भाजपा के बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय भावुक होकर कैमरे के सामने रो पड़े। अपने आंसू पोछते हुए मंत्री ने कहा कि मेरे ऊपर बलात्कार और बच्चा बेचने तक का केस लगाया गया था जिसके चलते मैं पिछले 6 सालों मानसिक पीड़ा से गुजरा। मंत्री ने आगे बताया कि आगे कहा कि मेरे ये आंसू प्रसन्नता के है ना की दुख के। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि ममता बनेर्जी की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया गया। मेरे अलावा संघ के प्रचारकों पर भी बलात्कार के मामले लगाए गए।