MP में शिवराज सिंह चौहान ने कसी कमान, भाजपा नेताओं के बदल गए बयान

MP News: राजनीति में हवा का रुख कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ दिन पहले तक जो सत्ताधारी दल के नेता और जनप्रतिनिधि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को कोस रहे थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता ने विदिशा जिले की उपार्जन व्यवस्था में मानों जादुई सुधार कर दिया है। कल तक जो अव्यवस्थाओ को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, आज वे ही सब चकाचक होने का राग अलाप रहे हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सहित रायसेन, सीहोर और देवास के कलेक्टरों व जनप्रतिनिधियो के साथ मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।