सोनम की जमानत के बाद राजा रघुवंशी के परिवार का नया डर, पहुंचे कोर्ट

mp news: देश में सबसे चर्चित इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) एक बार तूल पकड़ रहा है। सोनम रघुवंशी की जमानत का मृतक राजा रघुवंशी का परिवार विरोध कर ही रहा था कि उनकी सामने अब एक नया डर आ खड़ा हुआ है। अब शिलांग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या में जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया है। इसे लेकर राजा के परिजन ने शिलांग में वकील और पुलिस से संपर्क कर चिंता जताई है कि जिस तरह आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई। कहीं अन्य आरोपी भी जमानत पर न छूट जाएं। राजा के परिवार के वकीन ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज की है।