LPG Price Hike : बढ़ गए गैस के दाम, इंदौर में 20 रुपए का समोसा 25 का हुआ

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG (14.2 किलो सिलेंडर) की कीमतें यथावत रखी गई हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से पूरी तरह सुरक्षा दी गई है। IOC ने कहा कि घरेलू LPG (14.2 किलो) की कीमतों में 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसने आगे बताया कि लगभग 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे अधिकांश उपभोक्ताओं को स्थिरता मिली है।